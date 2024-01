Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 139,08 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 139,08 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 138,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,12 EUR. Bisher wurden heute 78.694 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 3,40 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

