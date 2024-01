Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 137,02 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 137,02 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 136,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.946 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 143,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 4,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,71 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2023 aus.

