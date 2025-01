Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 158,12 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 158,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 158,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,32 EUR. Zuletzt wechselten 165.140 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 8,51 Prozent niedriger. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 21,11 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 163,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,69 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 13.02.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen