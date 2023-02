Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Nachmittag ein

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 116,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 115,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 117,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 209.009 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 122,00 EUR. Gewinne von 4,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 34,36 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.518,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com