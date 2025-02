Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit KursVerlusten

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 164,84 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 164,84 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 163,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 132.781 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 32,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,69 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 20.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Januar 2025

Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Plus

Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich in Grün