Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 163,62 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 163,62 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,22 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.527 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Aktie aus.

