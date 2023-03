Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 123,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.782 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 126,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 42,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 16.02.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.644,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 16.994,00 EUR eingefahren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

