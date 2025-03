Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Mittag positiv

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 171,46 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 171,46 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 171,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 214.871 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 173,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,38 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Mit Abgaben von 27,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge