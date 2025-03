Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schießt am Nachmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 175,96 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,2 Prozent auf 175,96 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 177,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,66 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 594.748 Aktien.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 41,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

