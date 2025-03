Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 169,50 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 169,50 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,56 EUR. Bei 168,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.400 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 173,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,41 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,67 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,78 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 EUR je Aktie belaufen.

