Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 125,74 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,94 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 123,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167.147 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 126,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 45,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,25 EUR an.

Am 16.02.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.644,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.994,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert. Am 01.05.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

