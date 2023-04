Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Vormittag Boden gut

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 124,48 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.551 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 20.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,21 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 43,86 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 20.644,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,48 Prozent gesteigert.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

