Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag verlustreich

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 166,94 EUR ab.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 166,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,00 EUR. Bei 167,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 55.427 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,52 Prozent. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,07 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 172,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.644,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

