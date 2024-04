Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 167,22 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 167,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,00 EUR. Bei 167,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 125.598 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 3,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 120,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,63 EUR.

Am 15.02.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,84 Prozent auf 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Aktie aus.

