Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 166,64 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 166,64 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,00 EUR. Mit einem Wert von 167,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.191 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 3,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,94 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20.644,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.897,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,65 EUR je Aktie belaufen.

