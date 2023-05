Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Airbus 125,40 EUR

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 125,88 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,88 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 9.302 Stück.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,95 Prozent niedriger. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 45,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Das EPS lag bei 2,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 20.644,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

