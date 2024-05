Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 153,84 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 153,84 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,56 EUR zu. Mit einem Wert von 154,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.066 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,34 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 21,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,85 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,57 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

