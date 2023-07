Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 132,84 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 132,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,72 EUR. Bei 132,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 77.606 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2023 auf bis zu 133,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 53,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.763,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

