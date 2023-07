Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 132,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 132,42 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,70 EUR. Bei 132,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.408 Stück gehandelt.

Am 19.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,65 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 26.07.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

