Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 132,92 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 132,92 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 133,72 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.914 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 133,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2023). Gewinne von 0,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,90 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 139,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.763,00 EUR – eine Minderung von 1,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 26.07.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst

IAG-Aktie verliert: IAG wandelt 10 Optionen auf A320neo in Festbestellungen um

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick