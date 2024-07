Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag fester

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 135,64 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 135,64 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 136,04 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,82 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180.556 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 11,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

