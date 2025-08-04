DAX23.590 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.200 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.712 +0,1%Euro1,1678 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
Notierung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag fester

03.09.25 16:10 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 183,48 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
183,82 EUR 3,14 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 183,48 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,34 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.716 Airbus SE-Aktien.

Bei 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
