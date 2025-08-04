Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 180,32 EUR.

Das Papier von Airbus SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 180,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 180,92 EUR. Bei 180,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.245 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,77 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

