Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 124,94 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 124,94 EUR ab. Bei 124,02 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 124,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.679 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 141,22 EUR an.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

