Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 204,30 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 204,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 204,65 EUR. Bei 202,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 109.523 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 204,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 0,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,72 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,00 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,49 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

