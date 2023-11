Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 128,70 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 128,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 127,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.992 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 07.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 143,44 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

