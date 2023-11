Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 128,96 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 128,96 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 127,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 262.552 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2022 auf bis zu 107,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 20,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 143,44 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

