Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 114,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 115,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,84 EUR. Zuletzt wechselten 192.253 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 5,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 148,45 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,54 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,53 EUR je Aktie.

