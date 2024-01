Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 138,70 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 138,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 139,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,20 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 47.762 Aktien.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,02 EUR am 07.02.2023. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 23,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 145,71 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Aktie aus.

