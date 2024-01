Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 139,08 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 139,08 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 139,18 EUR zu. Mit einem Wert von 137,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.751 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,46 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

