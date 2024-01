Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 138,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 138,60 EUR. Bei 138,60 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,20 EUR. Bisher wurden heute 6.123 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 23,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.897,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.309,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

