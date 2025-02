Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 165,90 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 165,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 165,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.760 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 4,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,16 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,14 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

