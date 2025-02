Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 166,64 EUR.

Mit einem Wert von 166,64 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,10 EUR zu. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 165,10 EUR ein. Bei 168,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.251 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 169,56 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,69 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,14 EUR je Aktie belaufen.

