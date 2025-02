Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 167,08 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 167,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 168,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 7.502 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,44 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 25,34 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 169,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15,69 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

