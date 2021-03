Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) verzeichnet Verluste

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 100,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 99,05 EUR. Bei 99,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 27.096 Stück.

Am 04.03.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.03.2020 bei 47,70 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,00 EUR aus. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: Hinweis auf Risiken bei Tank-Konstruktion des neuen Airbus A321XLR

Airbus und Boeing winkt offenbar Großauftrag aus Saudi-Arabien - Airbus-Aktie leichter, Boeing-Aktie in Grün

United Airlines bestellt weitere 25 Boeing 737 Max - Aktien im Aufwind

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com