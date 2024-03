Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag nordwärts

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 154,48 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 154,48 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 154,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.617 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 04.03.2024 markierte das Papier bei 154,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 26,15 Prozent wieder erreichen.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 151,88 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.886,00 EUR – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: UBS AG verleiht Airbus SE (ex EADS)-Aktie Sell in jüngster Analyse

Airbus-Aktie stabil: Airbus kann Auftragszusagen für 155 Hubschrauber an Land ziehen

Ryanair-Aktie unter Druck: Sommerkapazitäten werden reduziert