Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 155,20 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 155,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 155,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.239 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2024 auf bis zu 155,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 151,88 EUR aus.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.886,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,59 EUR fest.

