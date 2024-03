Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 152,96 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 154,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 34,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,84 Prozent auf 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,59 EUR je Aktie belaufen.

