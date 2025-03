Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag leichter

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 172,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 172,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 170,56 EUR. Mit einem Wert von 173,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 183.291 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Gewinne von 3,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge