Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 172,36 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 172,36 EUR. Bei 172,06 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,74 EUR. Bisher wurden heute 31.202 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 38,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,67 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,75 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

