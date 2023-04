Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Airbus 125,20 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 126,02 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,22 EUR. Mit einem Wert von 125,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.785 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2023 bei 126,26 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 45,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,48 Prozent auf 20.644,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Am 01.05.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

