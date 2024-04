Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 168,38 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 168,38 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.655 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.886,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

