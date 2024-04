Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 168,30 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 168,30 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 169,06 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 132.344 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,62 Prozent niedriger. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 40,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 172,63 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.886,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

