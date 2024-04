Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt Stellung am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 168,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 168,00 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 168,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 8.735 Stück.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 120,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 39,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 172,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.897,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

