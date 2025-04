Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE bricht am Freitagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,0 Prozent auf 146,94 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 7,0 Prozent auf 146,94 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 146,20 EUR. Bei 157,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 1.066.909 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,70 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 15,11 Prozent sinken.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,63 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,88 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

