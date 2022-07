Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 96,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 96,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.623 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,67 Prozent hinzugewinnen. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 5,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus