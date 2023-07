Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 132,12 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 132,12 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,00 EUR. Zuletzt wechselten 33.289 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2023 markierte das Papier bei 133,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,41 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 52,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 11.763,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

