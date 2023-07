Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 131,20 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 131,20 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,14 EUR. Mit einem Wert von 132,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 69.352 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2023 markierte das Papier bei 133,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 51,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 139,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

