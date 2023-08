Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 130,92 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 130,92 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,70 EUR an. Bei 131,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.899 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,91 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

