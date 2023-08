Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 130,90 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 130,90 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 131,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 7.724 Stück.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15.900,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

